Cava de’ Tirreni, Ricordi: Quando il Futuro Papa Giovanni XXIII fu Ospite in Città

Molti di voi non lo sapranno, ma Mons. Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XIII, ha soggiornato nella città di Cava de’ Tirreni il 29, 30 e 31 maggio del 1923.

A quell’epoca fu ospite dell’allora Vescovo di Cava-Sarno Mons. Luigi Lavitrano.

Roncalli decise di fermarsi un paio di giorni a Cava de’ Tirreni di ritorno dalla Sicilia, dove si era recato per motivi missionari.

Il soggiorno del Futuro Papa Giovanni XIII a Cava de’ Tirreni

Una lettera che reca l’intestazione dell’ “Istituto S. Michele-Acireale” spedita da Acireale e inviata a Mons. Vincenzo Bugarini, datata 22 maggio 1923, preannunciava la decisione di sostare a Cava.

La lettera citava così

«Venerdì sarò a Patti, e domenica a Nicosia di nuovo al centro dell’isola. Mercoledì nel viaggio di ritorno sosterò a Cava presso mons. Lavitrano e venerdì 1 giugno sarò a Dio piacendo a Roma».

Possiamo riscontrare la presenza di Mons. Roncalli in una cartolina postale datata 29 maggio 1923 ed imbucata presso l’ufficio di Cava de’ Tirreni Centro il giorno 30.

Destinatario della stessa era sempre Mons. Vincenzo Bugarini.

Nella cartolina Roncalli cui scrive:

«Ho lasciato la Sicilia con vera soddisfazione e con molte speranze che i tanti e talora un po’ difficili passi che ho fatto e le povere ma innumerevoli parole dette siano strumento di benedizione per l’Opera Santa. Qui mi trovo ospite di mons. Lavitrano che è veramente tanto buono e bravo, e mi riposo beatamente qualche ora».

Purtroppo non possiamo sapere cosa abbia visitato durante il soggiorno, ma non è difficile immaginarlo: sicuramente avrà fatto visita all’abbazia della SS. Trinità, sia per la sua formazione storica e la sua passione di bibliofilo, sia per il suo attaccamento alla Congregazione del Benedettini.

Anche il settimanale “Il Piccolo Corriere” menziona la presenza de Mons. Roncalli in un articolo.

Nell’articolo si riporta il racconto di un’intera giornata – senza, però, specificarne la data – trascorsa da Mons. Roncalli presso il Palazzo Vescovile e il Duomo di Cava.

Lì, si legge sempre nell’articolo, egli “convenne alla presenza del Vescovo Luigi Lavitrano tutto il clero secolare e regolare della Diocesi ed anche un numeroso laicato cavese”.

Durante il suo soggiorno cavese, Mons. Angelo Roncalli celebro anche tre messe nelle chiese di Cava, in particolare il Duomo, l’Episcopio e la Madonna dell’Olmo.

(Fonte: “Omaggio a Giovanni XXIII” a cura di Antonio Donadio – Ed. I quaderni 2000)

Chi era Papa Giovanni XIII

Papa Giovanni XXIII, in latino Ioannes PP. XXIII, nato Giuseppe Angelo Roncalli (Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963), è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica.

Fu primate d’Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo).

Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa Universale.

È ricordato con l’appellativo di “Papa buono”.

Fu terziario francescano ed è stato beatificato da papa Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000.

E’ stato poi canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco insieme a Giovanni Paolo II.