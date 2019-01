E’ senza ombra di dubbio una delle scrittrici più irriverenti ed esuberanti del panorama italiano, parliamo di Alessandra Cantini.

Alessandra Cantini: chi è, età, vita privata e curiosità sulla scrittrice

Nata a Livorno, con una laurea in relazioni internazionali in tasca. Parla cinque lingue, si cimenta anche come attrice e a 17 anni debutta al cinema nel film premio Oscar di Virzì La Prima cosa bella.

E’ stata candidata nelle liste di Forza Italia. per le elezioni regionali in Toscana nella circoscrizione di Livorno e in un mese di campagna elettorale ottiene un notevole successo nonostante decida di non spenderci un centesimo a favore di una strategia mediatica.

La sua notorietà è dovuta al libro uscito nel 2018, Sacro maschio. Romanzo ispirato al concetto del neo-maschilismo e promosso al grido di “sempre senza mutande”.